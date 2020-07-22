МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду поднимается за счет более слабого доллара, который подешевел к евро до минимума за полтора года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,28% — до 2,9707 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,72% — до 6534,5 доллара, алюминия — на 1,92%, до 1696,5 доллара, цинка — на 2,02%, до 2245 долларов за тонну.

Курс евро к доллару поднялся до отметки в 1,154 доллара за евро, что стало самым высоким уровнем с января 2019 года Такая динамика последовала после того, как лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза.

Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе и медь, доступнее для тех инвесторов, которые владеют другой валютой. По этой же причине цены на золото и серебро обновили в среду многолетние максимумы.