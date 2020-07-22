МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль мало меняется к доллару и к евро в начале торговой сессии среды на фоне умеренно дешевеющей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 1 копейку, до 70,69 рубля, курс евро повышался на 4 копейки, до 81,57 рубля, следует из данных Московской биржи. За предыдущие два дня доллар упал на 1,17 рубля, евро – на 70 копеек.

Стоимость нефти утром снижается на 0,3%, до 44,17 доллара за баррель по марке Brent.