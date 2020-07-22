МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ слегка повышается в начале дня по основным биржевым индексам на фоне противоречивой динамики внешних рынков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск увеличивался на 0,2%, до уровня 2831 пункта, долларовый индекс РТС — также на 0,2% — до 1262 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,1%, до 44,29 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,8%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются в пределах 0,25%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1,3%, шанхайский Shanghai SE Composite Index повышается на 0,4%, японский Nikkei 225 снижается на 0,6%.