МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,2%, до 5,15 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,22%, до 155,85 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,17%, до 70,44 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,23%, до 5,31 доллара, "Газпром нефти" — на 0,56%, до 22,62 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,42%, до 25,84 доллара, "Северстали" — росла на 0,32%, до 12,67 доллара, НЛМК — повышалась на 0,25%, до 19,85 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,05%, до 1,03 доллара, Сбербанка — на 0,06%, до 12,24 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,04%, до 24,95 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,6%, до 5,38 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,6%, до 15,06 доллара, расписки "Ленты" — на 0,29%, до 2,57 доллара.