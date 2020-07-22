МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Акции Qiwi растут, отыгрывая новости об отмене SPO после провала накануне на противоположных новостях, свидетельствуют данные торгов.

К 11.05 мск депозитарные расписки росли на 8,3% до 1304,5 рубля. Платежный сервис Qiwi в среду отменил проведение вторичного размещения акций (SPO).

Депозитарные расписки Qiwi во вторник упали в цене на 10,07%, отыгрывая планы акционеров платежного сервиса в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций класса B в виде американских депозитарных акций (ADS).