МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением на фоне продолжающегося распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37% — до 3333,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,84%, до 2251,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index – упал на 2,5%, до 25057,94 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,01% — до 2228,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,32%, до 6075,1 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,58% — до 22751,61 пункта.

Инвесторов беспокоит рост заболеваемости коронавирусом в разных странах региона. Так, губернатор Токио Юрико Коикэ сказала в среду, что число новых случаев заражения в японской столице за сутки вновь превысило 200, всего же с начала эпидемии в Токио заболели более 10 тысяч человек. Кроме того, австралийские СМИ сообщили, что штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 484 случая заражения коронавирусом.

Трейдеры также обратили внимание на динамику американских индексов, которые завершили торги вторника разнонаправленно в ожидании обсуждения нового стимулирующего пакета для экономики США.

"Смешанная динамика на рынках акций США и сильная иена повлияли на настроения инвесторов. Фиксация прибыли стала основным направлением торгов в преддверии очередных праздников", — сказал агентству стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Курс иены во вторник укрепился к доллару до 106,78 иены за доллар с 107,25 иены в понедельник. При этом в среду в паре доллар-иена отмечается коррекция. Торгов в Японии в четверг и пятницу не будет в связи с национальным праздником.