МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс евро в среду растет по отношению к доллару четвертый день подряд на фоне достижения лидерами ЕС соглашения по фонду восстановления экономики и многолетнему финансовому плану, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.44 мск курс евро к доллару рос до 1,1542 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1526 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107 иен со 106,76 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 95,25 пункта.

Курс евро растет по отношению к доллару четвертый день подряд — за это время европейская валюта подорожала к американской на 1,3%. Поводом для этого стали внутренние новости. С пятницы в Европе проходил саммит лидеров ЕС, по итогам которого в ночь на вторник его участникам удалось достичь согласия по созданию фонда восстановления объемом 750 миллиардов евро. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики.

В среду также отмечается рост индекса доллара — поддержку спроса на доллар в качестве более надежного актива оказывают признаки усиления напряженности в отношениях между США и Китаем. Согласно сообщениям в СМИ, официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

Валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow) сказал агентству Рейтер, что "новости из Хьюстона застали трейдеров врасплох и вызвали опасения, что, возможно, именно эти последние разногласия могут помешать торговому соглашению между США и Китаем".