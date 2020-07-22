МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются более чем на 1% на данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США и на опасениях вокруг распространения коронавируса, который может негативно отразиться на спросе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,08% — до 43,84 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,36% — до 41,35 доллара за баррель.

Трейдеры в среду с пессимизмом отыгрывают данные API о росте запасов нефти в США за прошлую неделю на 7,5 миллиона баррелей. Теперь рынки ждут официальных данных американского министерства энергетики вечером. Аналитики прогнозируют сокращение запасов за неделю на 2,1 миллиона баррелей.

Кроме того, рынки беспокоит ситуация с коронавирусом в США. По данным университета Джонса Хопкинса на вторник, число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось более чем на 56 тысяч за сутки, скончались еще свыше 370 человек. Кроме того, президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране, вероятно, ухудшится перед тем, как пойдет на улучшение.

"Опасения вокруг переизбытка предложения сырья в США стали постоянным фактором на рынке нефти. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока перспективы спроса на нефть в США будут находиться под давлением со стороны неспособности страны сдержать пандемию COVID-19", — полагает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер.