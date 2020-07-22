22 июл — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду снижаются. Появились новые признаки ухудшения отношения между США и Китаем, и инвесторы также сомневаются в том, сможет ли американский конгресс согласовать следующий пакет стимулирующих мер до начала летних каникул.

Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,3%. Индекс повышался по итогам трех предыдущих сессий и после четырехмесячного ралли находится всего на 3,8% ниже рекордного максимума.

Фьючерсы на американские индексы перешли к снижению после того, как Министерство иностранных дел Китая сообщило, что власти США распорядились о срочном закрытии консульства Китая в Хьюстоне. В Пекине этот акт эскалации напряженности двусторонних отношений осудили как возмутительный и беспрецедентный. Юань и гонконгский фондовой рынок сегодня снизились.

"По первому впечатлению, это очень серьезное событие, наравне с масштабами распространения вируса, – прокомментировал Ричард Макгуайр, директор по стратегии в сегменте ставок в Rabobank. – После этого очередного обострения напряженности между двумя сверхдержавами настроение на рынках пошатнулось, но лишь немного".

Дональд Трамп ранее в июле погасил надежды на вторую фазу торгового соглашения с Китаем, заявив, что отношения между странами слишком сильно пострадали из-за пандемии. На этой неделе The Wall Street Journal сообщило, что власти Китая изучают возможность введения ответных мер против китайских операций двух европейских производителей телекоммуникационного оборудования в случае, если ЕС вслед за США запретит использовать оборудование Huawei Technologies в сетях 5G.

Лидер консерваторов в сенате Митч Макконнелл во вторник заявил, что конгресс вряд ли быстро примет новый законопроект о налогово-бюджетных стимулах. Это вызвало разговоры о том, что законодатели не смогут достичь договоренности до того, как завершится программа выплаты дополнительных пособий по безработице в размере 600 долларов в неделю. Представители Белого дома и республиканцы в сенате никак не могут урегулировать разногласия по поводу снижения налога на заработную плату, финансирования школ и других вопросов.

Сегодня квартальную отчетность выпустят некоторые ведущие технологические компании, акции которых стали драйвером восстановления рынка с марта. Microsoft, акции которой подскочили на 32% с начала 2020 года, отчитается о результатах за 4-й финансовый квартал после завершения основной сессии.

"Ожидания по результатам Microsoft, по всей видимости, довольно высокие, – указал Хани Редха, портфельный управляющий PineBridge Investments. Особенно всех интересует динамика облачного бизнеса".

О результатах также отчитается Tesla, акции которой в последние месяцы резко выросли, отчасти благодаря возросшим ожиданиям насчет четвертого прибыльного квартала подряд. Если автопроизводителю удастся получить прибыль четвертый квартал подряд, его акции могут быть включены в индекс S&P 500.

До начала торгов в США акции Snap упали на 7,5%. Компания отчиталась о замедлении роста выручки во 2-м квартале. Бумаги Texas Instruments подорожали на 1,2% – она сообщила о повышении чистой прибыли.

Доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась с вчерашних 0,606% до 0,589%, что также указывает на осторожность инвесторов.

"Рынок облигаций намного более пессимистичен, чем рынок акций. На мой взгляд, правда за инвесторами в акции", – сказал Патрик Ланг, директор по аналитике фондового рынка в Julius Baer. По его словам, быстрое восстановление экономики Китая показывает, что экономический рост в США также может вскоре вернуться к прежним уровням, как только коронавирус удастся взять под контроль.

Цены на нефть снижаются в преддверии выхода данных Министерства энергетики США по запасам, которые, как ожидается, снизились на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть WTI опустились на 1,6% до 41,25 доллара.

Усугубление напряженности между США и Китаем оказало давление и на зарубежные фондовые рынки. Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 1,1%.

Юань на офшорном рынке после первоначального роста опустился до 7,0164, тогда как на закрытии предыдущей сессии котировался по 6,974 юаня за доллар. Гонконгский Hang Seng упал на 2,3%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%.

Кен Вон, портфельный управляющий Eastspring Investments, отметил, что новости об отношениях между США и Китаем "создали значительную неопределенность" и привели к продажам.

— Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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