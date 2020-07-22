МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 47,492 миллиарда рублей при спросе в 54,434 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 103,47% от номинала, средневзвешенная цена — 103,6072% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,48% годовых, средневзвешенная доходность — 5,46% годовых.

На следующем безлимитном аукционе Минфин России предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52002 с погашением в феврале 2028 года.