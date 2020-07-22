МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по инерции продолжает повышаться — шестой день подряд, закрепляясь выше психологически значимого уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи.

Снижение рынка нефти и западных фондовых индексов сдерживают повышение российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.54 мск повышался на 0,6%, до 2842 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1266 пунктов.

РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЗТИ ВВЕРХ

Российский фондовый рынок в среду по инерции слегка повышается по основным индексам. При этом внешний фон – умеренно негативный, впрочем, он лишь сдерживает покупки российских акций, не мешая их небольшому подорожанию.

Стоимость нефти марки Brent снижается в рамках коррекции на 1,2%, до 43,78 доллара за баррель. Трейдеры с пессимизмом отыгрывают данные американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США за прошлую неделю на 7,5 миллиона баррелей. Теперь рынки ждут выхода вечером официальных данных министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют, что запасы за неделю упали на 2,1 миллиона баррелей.

Западноевропейские биржевые индексы снижаются днем на 0,4-1%. Американские фондовые фьючерсы теряют 0,1-0,2%. Инвесторы отыгрывают новые признаки ухудшения отношения между США и Китаем, а также сомнения в том, сможет ли американский конгресс согласовать следующий пакет стимулирующих мер до начала летних каникул. Об этом, во вторник, в частности, заявил лидер консерваторов в сенате Митч Макконнелл.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что власти США распорядились о срочном закрытии консульства Китая в Хьюстоне. В Пекине этот акт эскалации напряженности двусторонних отношений осудили как возмутительный и беспрецедентный.

В лидерах роста на российской площадке — акции "М.Видео" (+3,5%), Petropavlovsk (+3,3%), "Ростелекома" (+2,8%), акции Polymetal (+2,8%). Опускаются акции "Фармсинтеза" (-2,8%), "Аэрофлота" (-1,6%), ММК (-1,4%), "Энел России" (-1,5%),

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок акций продолжит вчерашний рост на фоне поддержки от растущих цен на металлы (золота, серебра, меди и стали) и роста китайских биржевых индикаторов, считает Джон Волш из Альфа-банка.

"Хотя недавнее согласование пакета финансовой помощи ЕС оказывает поддержку мировым рынкам акций, лидер республиканской партии Сената Митч Макконнелл подверг сомнению налоговые инициативы Белого дома, предусмотренные новым пакетом помощи в США. Сильный рубль и высокие цены на нефть окажут дополнительную поддержку российскому рынку акций. Впрочем, перед ростом не исключена некоторая консолидация цен у текущих уровней тех секторов и компаний, которые демонстрируют наиболее сильную динамику в последнее время", — добавил он.

Российские фондовые индикаторы вчера немного не дошли до ближайших сопротивлений (2856 пунктов — индекс Мосбиржи, 1270 пунктов — индекс РТС), отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Теперь наблюдается формирование нисходящей коррекции, ближайшими целями которой могут стать диапазоны 2800–2814 пунктов по индексу Мосбиржи и 1235–1243 пунктов — по РТС", — оценил он.