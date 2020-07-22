МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Русал" выкупит собственные еврооблигации двух выпусков с погашением в 2022 и 2023 годах на 88,536 миллиона долларов, говорится в сообщении эмитента.

Евробонды-2022 компания выкупит на 79,741 миллиона долларов, евробонды-2023 — на 8,795 миллиона долларов. После выкупа в обращении у компании останутся евробонды-2022 на 520,259 миллиона долларов, евробонды-2023 — на 491,205 миллиона долларов.

Компания в середине июля объявила о намерении выкупить евробонды двух выпусков на общую сумму до 150 миллионов долларов. Цена выкупа бумаг с погашением в 2022 году была установлена в размере 1016 долларов за бумагу номиналом 1000 долларов, для евробондов с погашением в 2023 году — 1028,5 доллара за бумагу.

Оба выпуска компания разместила в 2017 году.