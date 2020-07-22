МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рубль после двух дней роста и утренних попыток его продолжить перешел к снижению против доллара и евро на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков.

Дешевеющая нефть и снижение мировых фондовых индексов сигнализируют об ослаблении спроса на риск.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск повышался на 10 копеек — до 70,8 рубля, курс евро прибавлял 53 копейки до уровня 82,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИОСТАНОВИЛСЯ В РОСТЕ

Российская валюта после двух дней роста корректируется вниз, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры.

Так, стоимость нефти марки Brent снижается днем на 1,2%, до 43,78 доллара за баррель. Трейдеры с пессимизмом отыгрывают данные американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США за прошлую неделю на 7,5 миллиона баррелей. Теперь рынки ждут выхода вечером официальных данных министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют, что запасы за неделю упали на 2,1 миллиона баррелей.

Западноевропейские биржевые индексы снижаются днем на 0,6-1,1%. Американские фондовые фьючерсы теряют 0,2-0,3%, сигнализируя о падении спроса на риск на глобальных торговых площадках. Инвесторы отыгрывают новые признаки ухудшения отношений между США и Китаем на фоне закрытия консульства Китая в Хьюстоне. Также появились сомнения в том, сможет ли американский конгресс согласовать следующий пакет стимулирующих мер до начала летних каникул. Об этом во вторник, в частности, заявил лидер консерваторов в сенате Митч Макконнелл.

Некоторое давление оказывают данные Минфина России о размещении в среду на первом безлимитном аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в октябре 2027 года на 47,492 миллиарда рублей при спросе только в 54,434 миллиарда рублей.

В итоге евро и доллар днем повышаются рублю на 0,2-0,7%, отыгрывая укрепление евро на форексе в район 1,16 доллара. Рублевая цена нефти колеблется около 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Валюты развивающихся рынков активно снижаются, в том числе китайский юань, традиционно остро реагирующий на ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Вчера вечером рубль немного не дошел до сильного уровня сопротивления, находящегося на двухнедельных вершинах (около 70,5 рубля за доллар). Теперь российская валюта направляется к ближайшим поддержкам, которые соответствуют значению 71,14 рубля за доллар. Если ситуация на мировых рынках не улучшится, данное техническое препятствие может быть преодолено, и рубль направится к двухмесячным минимумам, установленным в понедельник (72,15 рубля за доллар)", — сказал он.

Обострение политических отношений США и КНР сегодня давит на аппетит к риску, рубль нивелирует вчерашний рост, и торги в среду будут проходить в диапазоне 70,60-71,30 рубля за доллар, оценил Олег Кочетков из МТС Банка.

Курс в среду будет консолидироваться около отметки 70,7 рубля за доллар, оценивает Юрий Попов из Sberbank Investment Research. "Возможное снижение спроса на риск может быть компенсировано ростом предложения валюты со стороны экспортеров", — добавил он.