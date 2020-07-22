МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четерг, 23 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День моря — выходной на Токийской фондовой бирже    
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) -11  
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август) -9,6 -5
12:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль) -58 -38
14:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 1,3 млн 1,3 млн

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента    
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.07) 574,2 млрд долл (на 10.07)  
  RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020    
  RUB Polymetal International plc — операционные результаты за 2кв2020    
  RUB Petropavlovsk Plc /ГК "Петропавловск"/ — операционные результаты за 2кв2020    

 

 

 