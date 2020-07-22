МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы на открытии торгов в среду в основном снижаются на возможности обострения взаимоотношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.32 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,13%, до 26805,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 3256,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ тем временем рос на 0,28%, до 10709,84 пункта.

Инвесторы обратили внимание на новости вокруг взаимоотношений США и КНР. Согласно сообщениям в СМИ, официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В ответ Китай рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане.

"У нас достаточно неопределенности, связанной с коронавирусом, и раздувание спора между Китаем и США не помогает", — отметил агентству Рейтер старший инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall).

Распространение коронавируса в США серьезно беспокоит рынки, поскольку продолжающийся рост случаев заболевания грозит затормозить восстановление крупнейшей мировой экономики. По данным университета Джонса Хопкинса на среду, свыше 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, более 1 тысячи человек скончались. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ситуация с коронавирусом в стране, вероятно, ухудшится перед тем, как пойдет на улучшение.

Тем временем поддержку индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ оказывают ожидания финансовой отчетности за минувший квартал таких входящих в индекс американских компаний как Microsoft и Tesla. Показатели будут опубликованы уже после закрытия торгов среды. Акции Tesla с начала года подорожали в 3,7 раза, а Microsoft — на 32%.