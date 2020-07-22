МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс евро в среду вечером сохраняет уверенную положительную динамику по отношению к доллару и обновляет максимум с октября 2018 года на фоне внутренних экономических новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.14 мск курс евро к доллару рос до 1,1583 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1526 доллара за евро. Ранее в ходе торгов среды показатель достигал 1,1601 доллара, что является максимальным значением с 16 октября 2018 года. Курс доллара к иене поднимался до 107,16 иены со 106,76 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 94,92 пункта.

Рост курса евро по отношению к доллару продолжается четвертый день подряд, с пятницы, когда в Европе стартовал саммит лидеров ЕС. По его итогам в ночь на вторник участникам встречи удалось достичь согласия по созданию фонда восстановления объемом 750 миллиардов евро. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в среду выразило мнение, что фонд восстановления экономики ЕС является позитивным фактором для платежеспособности региона и поддержит его долгосрочную экономическую и финансовую стабильность.

Кроме того, эксперты связывают рост курса европейской валюты с закрытием коротких позиций. "Я думаю, вполне возможно, что есть игроки, которые закрывают короткие позиции", — полагает валютный стратег CIBC Capital Markets Джереми Стретч (Jeremy Stretch), чье мнение приводит агентство Рейтер.