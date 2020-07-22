МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на опасениях относительно напряженности во взаимоотношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,79%, или на 14,65 доллара — до 1858,55 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов его стоимость обновила максимум с августа 2011 года и дошла до отметки в 1866,75 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,59% — до 22,547 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов его цена доходила до отметки в 23,345 доллара, максимума с августа 2013 года.

Инвесторы обратили внимание на появившиеся новости о взаимоотношениях США и КНР. Согласно сообщениям в СМИ, официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В ответ Китай рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане.

"В целом мы ожидаем, что спрос на безопасные активы, такие как золото и серебро, будет оставаться относительно высоким до конца 2020 года", — считает специалист по мировым экономическим вопросам в EIU Кейлин Берч (Cailin Birch), мнение которой приводит агентство Рейтер. Аналитик также отмечает, что рост как золота, так и серебра, которые используются в промышленности, отражает оптимизм рынка в отношении возрождения отрасли.

Кроме того, поддержку металлам оказывают ожидания дополнительных мер стимулирования экономики, пострадавшей от коронавируса.