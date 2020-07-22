МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются более чем на 1% после публикации статистики о запасах и добыче нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,26% — до 43,76 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,34% — до 41,36 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 0,9%, до 536,6 миллиона баррелей. Кроме того, выросла также и добыча нефти в стране, впервые за три недели, с 11 миллионов до 11,1 миллиона баррелей в день.

Инвесторы опасаются, что продолжающийся активный рост случаев коронавируса в США затормозит восстановление мирового спроса на нефть, поскольку может повлечь за собой новый виток карантинных ограничений. По данным университета Джонса Хопкинса на среду, свыше 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, более 1 тысячи человек скончались.

"В целом это говорит о том, что восстановление спроса, которое мы видим, похоже, застопорилось", — считает аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство Рейтер.