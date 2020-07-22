МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос по индексу Мосбиржи на смешанном внешнем фоне и ослаблении рубля, при этом дешевеющий рубль оказал негативное влияние на индекс РТС, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию вырос на 0,32%, до 2834,65 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,37%, до 1255,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск рос на 0,55 рубля — до 71,26 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до 82,55 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,95% — до 43,9 доллара за баррель.

Европейские площадки снизились на 0,59-1,56%, к текущему моменту ведущие биржевые индексы США поднимаются 0,05-0,22%.

"На российском рынке акций в середине недели продолжился рост, однако уровень оптимизма в настроениях несколько сократился. Нефтяные цены перешли к снижению, на европейских площадках фиксация прибыли. Короткое ралли в сырьевых активах на этой неделе основывалось не на фундаментальном позитиве, а в основном на ослаблении позиций доллара на мировом рынке", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Российские площадки сегодня растут на фоне смешанной внешней динамики. Торги в США идут с приростом на доли процента, в Европе ведущие индексы корректируются. Азия закрылась разнонаправленно. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets упал на 0,5%, демонстрируя низкий спрос на рисковые активы", — также отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки Qiwi выросли на 11,4%, отыгрывая новости об отмене SPO после провала накануне на противоположных новостях. Платежный сервис Qiwi в среду отменил проведение вторичного размещения акций.

Депозитарные расписки Qiwi во вторник упали в цене на 10,07%, отыгрывая планы акционеров платежного сервиса в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций класса B в виде американских депозитарных акций (ADS).

Котировки Petropavlovsk (+9,19%) увеличились без видимых фундаментальных причин, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также в лидерах роста – акции "Галс-Девелопмент" (9,23%), "Сахалин Энерго" (7,05%), "Эн+ Групп" (6,67%), обыкновенные акции "Селигдара" (4,47%), акции "М.Видео" (3,25%), а также депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,75%), акции Polymetal (2,53%) и акции "Полюса" (2,5%).

Также среди лидеров снижения – акции "Энел Россия" (-1,94%), "Аэрофлота" (-1,9%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,76%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,26%) и акции "Мосэнерго" (-1,16%).

ПРОГНОЗЫ

Актуальные риски в виде введения повторных карантинных мер в ряде штатов США и в других странах, а также в геополитической сфере могут разбудить "медведей", полагает Бахтин из "БКС Премьер".

"Характер настроений завтра также может изменить статистика. Выделим августовский индекс потребительского климата Германии (Gfk) и недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США", — добавляет он.

По его оценкам, индекс Мосбиржи сформируется в пределах 2770-2840 пунктов.

"Восходящее движение в середине недели застопорилось, но с легкостью может возобновиться при улучшении зарубежных настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2805-2865 пунктов", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".