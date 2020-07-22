МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись снижением, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после активного роста индексов во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 1,01%, до 6206,1 пункта, французский CAC 40 — на 1,32%, до 5037,12 пункта, немецкий DAX — на 0,51%, до 13104,25 пункта.

В среду европейские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после роста рынков днем ранее на новостях о договоренности лидеров ЕС о фонде восстановления экономики. Соглашение было достигнуто в ночь на вторник в результате четырехдневного саммита.

Кроме того, давление на рынки также оказывают опасения по поводу роста числа заболеваний новым коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник вечером, что число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 213 637 и превысило 14,5 миллиона.

"Рынки… колеблются между отчаянием от растущего числа случаев COVID-19 по всему миру и надеждой, вызванной финансовыми стимулами и разработками потенциальной вакцины", — отметил агентству Рейтер инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould).

Участники торгов также с тревогой обратили внимание на обострение напряженности между США и Китаем. Согласно сообщениям в СМИ, официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В ответ Китай рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане.