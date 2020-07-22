МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в среду снижается к доллару и евро, не найдя позитивных драйверов для продолжения роста, который он демонстрировал в предыдущие два дня, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.39 мск среды рос на 43 копейки — до 71,13 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 82,36 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,27% — до 44,2 доллара за баррель.

ДОЛЛАР ВЫШЕ 71, ЕВРО – 82

Российский рубль вечером продолжает корректироваться вниз после двух дней роста, кроме того давление на отечественную валюту оказывают снижающиеся нефтяные котировки.

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются более чем на 1% после публикации статистики о запасах и добыче нефти в США.

Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 0,9%, до 536,6 миллиона баррелей. Кроме того, выросла также и добыча нефти в стране, впервые за три недели, с 11 миллионов до 11,1 миллиона баррелей в день.

На валютных площадках развивающихся рынков днем преобладал уход от риска, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". К концу дня рубль терял позиции наряду с таким валютами развивающихся рынков, как турецкая лира и индийская рупия, хотя, например, бразильский реал и мексиканское песо росли, указывает он.

"Общий фон на глобальных рынках в течение дня оставался преимущественно негативным. Этому, в том числе, способствовали сохранение тревожной эпидемиологической ситуации в США, неопределенность в отношении принятия нового пакета мер по финансовой поддержке в США, а также напряженность в отношениях между американской стороной и Китаем (в среду американские власти приняли решение закрыть консульство Китая в Хьюстоне, на что китайская сторона пригрозила ответными мерами)", — указывает он.

"Кроме того, давление на позиции российской валюты продолжал оказывать и неблагоприятный новостной фон, связанный с санкциями. В частности, геополитическое давление вновь усилилось после одобрения оборонного бюджета США, включающего ужесточение санкций в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока", — добавляет эксперт.

Рубль сегодня сдает позиции на фоне ожиданий, что Минфин привлечет до 150 миллиардов рублей на очередном аукционе ОФЗ, а ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25%, до 4,25% в ближайшую пятницу, считает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". Поведение рынка указывает на то, что интерес инвесторов к вложению в рублевые активы постепенно сокращается, полагает он.

ПРОГНОЗЫ

Антон Покатович из "БКС Премьер" полагает, что в ближайшее время доллар начнет компенсировать потери на мировом валютном рынке. "Тлеющая геополитическая напряженность по линии США-Китай, которая может активизироваться в любой момент, а также угрозы в вирусной плоскости способны вновь повысить градус тревожности в рыночных настроениях. Временным фактором поддержки российской валюты на этой неделе остается налоговый период. По нашим оценкам, в четверг курс рубля сформируется в пределах 70,5-72 за доллар", — добавляет он.

На следующей сессии Емельянов из "Фридом Финанс" ожидает, что доллар продолжит торговаться вблизи 71 рубля, а евро отступит чуть ниже – к отметке 82 рубля.