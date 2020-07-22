МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Американские технологические инвесторы начали реализацию плана по приобретению социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Группа американских инвесторов начала реализацию амбициозного плана по приобретению TikTok у его китайского владельца, в то время как популярное приложение для создания коротких видео пытается избежать запрета со стороны Белого дома", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил приложение TikTok в слежке за американцами. Штаб утверждает, что TikTok "поймали с поличным на том, что он отслеживал, что у вас в буфере обмена данными в телефоне". Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими соцсетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям.

Согласно данным источников, в числе желающих венчурные фирмы General Atlantic и Sequoia Capital. При этом некоторые другие инвесторы, в том числе нью-йоркские частные акционерные компании и технологические фирмы из Силиконовой долины, также обратились к ByteDance с возможной сделкой. Однако FT отмечает, что по словам вовлеченных в процесс источников, "ни одна из этих групп не продвинулась так далеко, как General Atlantic и Sequoia".

Издание указывает, что неясно, какую цену инвесторы предложат за TikTok. Несмотря на то что приложение быстро набрало сотни миллионов пользователей в Индии и на Западе, оно не считается прибыльным.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.