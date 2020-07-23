БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июл /ПРАЙМ/. Экономическая активность в Аргентине в мае, который является показательным с точки влияния пандемии COVID-19, провалилась на 20,6%, сообщает Национальный институт статистики.

"В мае 2020 года месячный показатель экономической активности показал падение на 20,6% по отношению к аналогичному месяцу 2019 года. В первые пять месяцев этого года падение составило 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечается в докладе.

Экономическая активность в Аргентине в апреле провалилась на 26,4%.

Больше всего пострадали отели и рестораны, эта сфера показала падение на 74,3%, на втором месте строительство (снижение на 62,2%), затем следует сфера производства (-25,7%), торговля (-20,9%), сектор АПК упал на 10,7%.