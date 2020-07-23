СЕУЛ, 23 июл /ПРАЙМ/. Валовой внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи во втором квартале сократился на рекордные с 1998 года 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне вспышки COVID-19, передает агентство Рёнхап со ссылкой на данные Центробанка РК.

По данным Банка Кореи, реальный ВВП, скорректированный на инфляцию, упал на 3,3% в апреле-июне по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, тогда как предыдущее снижение составило 1,3%.

"Это было в значительной степени вызвано резким падением экспорта с продолжающимся распространением нового коронавируса, в отличие от наших ожиданий, что оно, вероятно, замедлится", — заявил глава управления экономической статистики Банка Кореи Пак Ян Су.

Как сообщило агентство Рёнхап, это самое резкое падение за последние 22 года с первого квартала 1998 года, когда на южнокорейскую экономику повлиял экономический кризис. В годовом выражении южнокорейская экономика во втором квартале также упала на 2,9%, рекордные с четвертого квартала 1998 года.

При этом экспорт Южной Кореи упал на 13,6% в годовом исчислении во втором квартале, что стало самым резким спадом с четвертого квартала 1974 года, когда показатель упал на 17,9%.