События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 июля
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четерг, 23 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День моря — выходной на Токийской фондовой бирже
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|-12
|-15 (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август)
|-9,6
|-5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль)
|-58
|-38
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,3 млн
|1,3 млн
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.07)
|574,2 млрд долл (на 10.07)
|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2020
|RUB
|Polymetal International plc — операционные результаты за 2кв2020
|RUB
|Petropavlovsk Plc /ГК "Петропавловск"/ — операционные результаты за 2кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200723/831814813.html