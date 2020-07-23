МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Курс рубля прибавляет в начале торгов к доллару и символически снижается к евро, отыгрывая динамику на форексе, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск четверга снижался на 15 копеек — до 70,91 рубля, курс евро поднимался на 2 копейки, до 82,21 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,59% — до 43,45 доллара за баррель.

Курс евро на форексе прибавляет 0,21% — до 1,1595 доллара.