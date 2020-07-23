МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск четверга поднимался на 0,54% — до 2849,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,83% — до 1265,51 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,45% — до 44,49 доллара за баррель.

К текущему моменту рубль к доллару укрепляется на 8 копеек — до 70,98 рубля.