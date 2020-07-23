МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.54 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,87%, до 5,11 доллара, "Новатэка" — на 0,68%, до 155,35 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,94%, до 71,16 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,65%, до 5,28 доллара, "Газпром нефти" — на 1,45%, до 22,73 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,96%, до 25,86 доллара, "Северстали" — росла на 0,01%, до 12,54 доллара, НЛМК — снижалась на 0,03%, до 19,95 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,24%, до 1,02 доллара, Сбербанка — на 0,96%, до 12,31 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,4%, до 24,85 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,03%, до 5,42 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,23%, до 15,31 доллара, расписки "Ленты" — на 1,95%, до 2,62 доллара.