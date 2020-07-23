МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику в четверг на фоне внутренних корпоративных и макроэкономических новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.52 мск немецкий индекс DAX рос на 0,47%, до 13163,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 5067,65 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,71%, до 6251,81 пункта.

Трейдеры отыгрывают в четверг внутренние корпоративные новости. Так, акции немецкого автомобильного концерна Daimler AG подскочили в ходе торгов на 6,5% после оптимистичного прогноза компании. В частности, компания ожидает, что показатель EBIT ее ключевого подразделении Mercedes-Benz Cars & Vans в 2020 году будет выше уровня предыдущего года.

Кроме того, международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever сообщил о росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,542 миллиарда евро. Акции компании на бирже в Лондоне дорожают на 8%. "Устойчивость бизнеса является очень востребованным атрибутом в нынешней экономической ситуации, и Unilever, безусловно, обеспечил все подходящие для этого элементы", — сказал агентству Рейтер инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould).

Кроме того, участники рынка обратили внимание на статистику из Германии. Так, исследовательская компания Gfk сообщила до открытия торгов, что индекс доверия потребителей к экономике страны в августе поднялся до минус 0,3 пункта с пересмотренного уровня июля в минус 9,4 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до минус 5 пунктов.