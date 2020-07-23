МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Депозитарные расписки золотодобывающей компании Petropavlovsk растут на порядка 20% и обогнали по объему торгов акции "Газпрома" и "Лукойла", следует из данных Московской биржи.

К 13.38 мск депозитарные расписки Petropavlovsk поднимались на 15,4% и уже подскакивали на 21,8% — до 35,6 рубля. Объем торгов бумагами Petropavlovsk составляет 1,909 миллиарда рублей, акциями "Газпрома" – 1,659 миллиарда рублей, акциями "Лукойла" — почти 1,84 миллиарда рублей. При этом индекс Мосбиржи растет на 1,02%.

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций компании Petropavlovsk, следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.07.2020, 13-19 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 40,21) и диапазона оценки рыночных рисков (до 47,4386 рубля, эквивалентно ставке 62,5%) ценной бумаги POGR (Petropavlovsk PLC)", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг компания сообщила успешные данные об операционных результатах за первое полугодие текущего года, в частности, Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство золота на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 320,6 тысячи унций. В то же время в компании идет корпоративный конфликт.