МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг на надеждах на принятие властями США нового экономического пакета помощи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.55 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,28%, до 26962 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,64%, до 10874,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3274,12 пункта.

Трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ, согласно которым республиканцы из сената США и Белый дом достигли принципиальной договоренности по новому пакету поддержки пострадавшей от коронавируса американской экономики на сумму один триллион долларов. Это закладывает основу для дальнейших переговоров между республиканцами и демократами в сенате. Законодатели стремятся принять проекты к концу июля, поскольку действие программы, которая добавила 600 долларов к еженедельному пособию по безработице, истекает 31 июля.

С оптимизмом реагируют инвесторы на отчетность американской компании Tesla, которая сообщила о превзошедшей прогноз чистой прибыли за второй квартал. Это уже четвертый подряд прибыльный квартал для компании. Ценные бумаги компании на предварительных торгах дорожают на 3,5%.

Акции Twitter растут в цене на предварительных торгах на 6% после финансовой отчетности. Несмотря на то, что компания во втором квартале получила чистый убыток против прибыли годом ранее, а выручка не оправдала ожиданий аналитиков, компания отчиталась о росте среднего числа монетизируемых ежедневных пользователей на 34% в годовом выражении, до 186 миллионов пользователей. Аналитики ждали роста этого показателя только до 172 миллионов.