МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем снижается к основным инвалютам – доллару и евро вслед за нефтяными котировками марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.28 мск четверга рос на 32 копейки — до 71,38 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 82,53 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,56% — до 44,04 доллара за баррель.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Российский рубль открыл торги небольшим ростом к доллару и символическим снижением к евро, отыгрывая динамику евро на форексе. Евро в паре с долларом доходил почти до уровня в 1,16 доллара – максимума с октября 2018 года.

Отечественной валюте с начала торгов помогала позитивная динамика нефтяных котировок марки Brent. Однако стоимость нефти не смогла удержаться в плюсе и котировки откатились в район 44 долларов за баррель, что оказало дополнительное давление на рубль.

К текущему моменту рубль к доллару и евро теряет около 0,5%.

"На большинстве валютных площадок развивающихся рынков в четверг днем наблюдается неприятие к риску и укрепление американской валюты. Рубль не является исключением и снижается в паре с долларом…. Фактор подготовки к налоговым платежам также уже практически не замечен на российском рынке и не ограничивает потери рубля", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

К текущему моменту турецкая лира к доллару поднимается на 0,07%, индийская рупия снижается на 0,33%, тайский бат – на 0,35%, малайзийский ринггит — на 0,15%, мексиканский песо растет на 0,45%, южноафриканский ранд падает на 1,42%.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, рубль до конца недели продолжит демонстрировать относительную слабость, чему будет способствовать опасение реализации каких-либо рисков на выходных, считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Кроме того, ожидающееся в пятницу очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ и ее рекордно низкий уровень создают на более долгосрочном горизонте условия для снижения рубля, добавляет он.

В четверг в центре внимания будут данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, напоминают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

Несмотря на оптимизм на глобальных рынках и локальные факторы поддержки в виде приближения пика налогового периода и подготовки к выплатам дивидендов, пространство для дальнейшего укрепления рубля ограничено, отмечает Григорий Жирнов из Нордеа-банка.