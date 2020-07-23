МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет по индексу Мосбиржи на фоне подъема бумаг золотодобывающих компаний и большинства бумаг металлургического сектора, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.00 мск рос на 0,61%, до 2851,99 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,01%, до 1255,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 50 копеек — до 71,55 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 82,6 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,79% — до 43,94 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки золотодобывающей компании Petropavlovsk растут на 14,8%, уже подскакивали на 21,8% — до 35,6 рубля.

Депозитарные расписки Mail.ru Group растут на 2,4% на фоне позитивной отчетности по МСФО за второй квартал.

В четверг за полугодие по МСФО отчитались НЛМК и "Северсталь". Акции НЛМК к текущему моменту прибавляют 0,79%, "Северстали" — снижаются на 0,25%.

Также в лидерах роста – обыкновенные акции "Селигдара" (7,23%), акции "Эн+ Групп" (4,27%), "Полюса" (3,68%), "Норникеля" (3,38%), депозитарные расписки Х5 (2,42%), а также акции "Русала" (2,19%), Polymetal (2,17%) и депозитарные расписки "Ленты" (2,08%).

Среди лидеров снижения – акции "Фармсинтеза" (-3,02%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,27%), ТГК-2 (-1,89%), ТМК (-1,39%), банка "Санкт-Петербург" " (-1,36%), "Интер РАО" (-1,32%), ТГК-1 (-1,3%), ПИКа (-1,27%) и акции "Алросы" (-1,19%).

Депозитарные расписки Qiwi после роста в среду более чем на 11,4% корректируются в четверг на 1,46%.

ПРОГНОЗЫ

"На мировых биржах сохраняется склонность к росту, которую в четверг могут ослабить разве что негативные сюрпризы со стороны недельных данных по рынку труда США. Ухудшение дипломатических отношений Китая и США на данный момент не вызывает у глобальных инвесторов сильного беспокойства", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Рынок пока остается в растущем дневном тренде, возможно дальнейшее повышение, однако технические факторы и неопределенность в отношении завтрашнего решения ЦБ относительно ключевой ставки, возможно, ограничат повышение рынка во второй половине дня, считает Александр Осин из "Фридом Финанс".