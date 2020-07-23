МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после публикации худшей, чем ожидалось, статистике по пособиям по безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,16%, до 26961,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 3272,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 10685,91 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса. На этом фоне участники торгов обратили внимание на статистику по заявкам на пособия по безработице в США. Министерство труда ранее в четверг сообщило, что их число за неделю, завершившуюся 18 июля, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 109 тысяч, до 1,416 миллиона. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 1,3 миллиона.

Активный рост случаев коронавируса в США грозит затормозить едва начавшееся восстановление экономики. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает тысячу человек,

При этом поддержку индексам также оказывают корпоративные новости. С оптимизмом инвесторы отреагировали на отчетность американской компании Tesla, которая сообщила о превзошедшей прогноз чистой прибыли за второй квартал. Это уже четвертый подряд прибыльный квартал для компании. Акции компании дорожают на 4%.

Акции Twitter растут в цене на 3% после финансовой отчетности. Несмотря на то, что компания во втором квартале получила чистый убыток против прибыли годом ранее, а выручка не оправдала ожиданий аналитиков, компания отчиталась о росте среднего числа монетизируемых ежедневных пользователей на 34% в годовом выражении, до 186 миллионов пользователей. Аналитики ждали роста этого показателя только до 172 миллионов.