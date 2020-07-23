МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером, инвесторы опасаются эскалации напряженности в отношениях между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,85%, или на 15,85 доллара — до 1881,15 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов его стоимость обновила максимум с сентября 2011 года и дошла до отметки в 1887,8 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро коррекционно дешевел на 1,37% — до 22,835 доллара за унцию.

Золото дорожает пятую торговую сессию подряд, торгуясь у девятилетнего максимума, поскольку обострение напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем усилило его привлекательность в качестве актива-убежища.

Ранее на текущей неделе Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, о чем сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус. В МИД КНР заявили, что Китай примет решительные меры, если Вашингтон не изменит свое решение. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.

"Привлекательность золота как средства сбережения значительно усилилась, поэтому неудивительно, если оно вырастет до 1900 долларов", — сказала агентству Рейтер аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu). По мнению эксперта, геополитические риски и опасения по поводу дальнейшей напряженности между Вашингтоном и Пекином ведут к росту цен.