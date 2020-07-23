МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа в августе запустит торги немецкими акциями, уже прошедшими листинг на торговой площадке, сказал генеральный директор биржи Евгений Сердюков.

"В августе мы стартуем торги немецкими бумагами. На первом этапе инвесторам будет доступно от 30 до 50 немецких ценных бумаг, рассчитываться они будут в евро. Постепенно их количество будет увеличиваться. Также будем добавлять другие европейские ценные бумаги, когда увидим спрос на расширение географии", — сказал Сердюков в ходе онлайн-конференции "Инвестиционные идеи для частного инвестора".

В июле листинг на Санкт-Петербургской бирже прошли 400 иностранных ценных бумаг, постепенно к ним будет открываться доступ для заключения сделок. Сейчас на бирже доступны к торгам более 1300 иностранных ценных бумаг, до конца августа их число превысит 1600, а до конца года — 1700, говорится в презентации. Листинг на торговой площадке к этому времени пройдут 1800 бумаг.

Что касается торговли китайскими ценными бумагами, то после детального изучения вопроса выяснилась одна загвоздка, сообщил глава биржи. "Есть транзакционные налоги, которые необходимо платить при торговле азиатскими бумагами. Тем не менее, сейчас, после окончательного выяснения всех необходимых процедур для уплаты этих налогов, мы стартуем торги", — сказал Сердюков.

Кроме того, он сообщил, что клиринговый центр МФБ, входящий в структуру Санкт-Петербургской биржи, запустил в июле процедуру получения статуса небанковской кредитной организации и планирует завершить ее осенью.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами в РФ. Старт торгов состоялся в ноябре 2014 года. Сделки заключаются в рамках российского правового поля, расчеты происходят в долларах США.