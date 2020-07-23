МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московской биржи) планирует запустить в конце августа торги новыми инструментами, базисным активом которых является белый сахар и свекловичный сахар-сырец, сообщил в ходе онлайн-конференции директор НТБ Сергей Наумов.

"Новый контракт на НТБ — это спот-торги, а не производными финансовыми инструментами (уже есть на бирже – ред.). Предполагается прямое участие в торгах без брокеров, в отличие от предыдущей модели. То есть сделки заключаются напрямую между продавцом и покупателем, в качестве товара – два вида товара – сахар белый и сахар сырец свекловичный. Планируем начало торгов в конце августа", — сказал Наумов.

Продавцами являются только заводы или холдинговые компании этих производителей, покупателем выступают любые компании, кроме постоянных предпринимателей. Варианты поставки – самовывоз автотранспортом либо перепись на складе. Продавец поставляет товар на базисе в срок до пяти рабочих дней. Базисы поставки – это заводы, которые запустили производство в текущем сезоне и имеют рекомендации Союзроссахара, уточнил Наумов.

Режим торгов предполагает двусторонний встречный анонимный аукцион в период с 11 до 14 часов и расчеты в 10 и 15 часов, объем лота — 20 тонн, цена включает НДС, шаг цены – 10 рублей за тонну. Подтверждением заключения договора является выписка из биржевого реестра. Биржевая клиринговая комиссия составит 0,15% от объема сделки, плата за технический доступ — 5 тысяч рублей единовременно и 300 рублей ежемесячно.

Директор НРБ напомнил, что в настоящее время торги на бирже представлены форвардными контрактами с участием центрального контрагента и оператора товарных поставок (объем составил порядка 20 тысяч тонн в первом полугодии 2020 года и от 58 до 65 тысяч тонн – в 2018-2019 годах). Он пояснил, что в связи с тем, что в прошлом году реализовался кастодиальный риск в виде потери зерна, клиринговым центром были уменьшены лимиты по объему операций – как на рынке зерна, так и сахара.

"Поэтому, чтобы была возможность реализации большого объема сахара… и чтобы его вывести на биржу для большего количества участников, мы переходим на другую схему торгов – это спот-торги сахаром через центрального контрагента и оператора товарных поставок", — отметил Наумов.

Предпосылкой создания спот-рынка сахара является прежде всего постановление правительства, которое предусматривает возможность соглашения участников по экспорту сахара при необходимости реализации до 10% производимого сахара на товарной бирже. Объем производства белого свекловичного сахара в сезоне 2019-2020 составил 7,5 миллиона тонн, таким образом, с августа по декабрь текущего года предполагается реализовать объем порядка 200 тысяч тонн, говорится в материалах НРБ.