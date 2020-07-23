МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Доллар дешевеет в четверг по отношению к другим основным мировым валютам на уходе инвесторов от риска из-за опасений за перспективы восстановления экономики страны, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.14 мск курс евро к доллару рос до 1,1589 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1568 доллара за евро. В среду показатель достиг 1,1607 доллара, что является максимумом с июня 2018 года. Курс доллара к иене опускался до 107,02 иены со 107,14 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 94,87 пункта.

Инвесторы предпочитают отказываться от доллара в пользу других валют, поскольку рост случаев коронавируса в стране грозит затормозить восстановление экономики США. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает 1 тысячу человек.

На этом фоне участники оценивают макроэкономическую статистику. Министерство труда ранее в четверг сообщило, что число заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 июля, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 109 тысяч, до 1,416 миллиона. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 1,3 миллиона. Показатель вырос впервые после 15 недель снижения.

"Настроение доллара изменилось", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега-аналитика Bannockburn Global Forex Марка Чандлера (Marc Chandler). Аналитик добавил, что макростатистика из еврозоны в пятницу, скорее всего, покажет, что экономика Европы "становится лучше, чем США из-за множества признаков, указывающих на замедление экономического роста в стране".

Единая европейская валюта дорожает по отношению к американской пятый день подряд на фоне оптимизма вокруг фонда восстановления экономики ЕС. В пятницу инвесторы ожидают предварительных данных об индексе деловой активности в еврозоне (PMI). Аналитики ждут роста индекса в июле до 51,5 пункта.