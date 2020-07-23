МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов четверга вырос седьмой торговый день подряд по индексу Мосбиржи на фоне роста сектора бумаг компаний цветных и драгоценных металлов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,60%, до 2851,79 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1261,62 пункта. Индекс Мосбиржи превысил 2850 пунктов впервые с марта. Акции сектора цветной металлургии и драгметаллов РФ выросли на 2,3-23%.