МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без определенной динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,24%, до 5,05 доллара, "Новатэка" — на 0,39%, до 153,7 доллара, "Лукойла" — на 0,74%, до 69,98 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,8%, до 5,2 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,67%, до 22,55 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 2,69%, до 25,31 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,24%, до 12,57 доллара, НЛМК — на 0,25%, до 20 долларов.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,2%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 0,04%, до 12,19 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,8%, до 24,75 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 2,05%, до 5,25 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 1,17%, до 15,55 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 2,14%, до 2,62 доллара.