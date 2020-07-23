МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы, кроме британского FTSE 100, в четверг закрылись небольшим снижением, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики после коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07%, до 6211,44 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,07%, до 5033,76 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 13103,39 пункта.

Европейские акции к закрытию торгов растеряли свой дневной рост после того, как неожиданный скачок еженедельных заявок на пособие по безработице в США ослабил надежды на восстановление экономики, снизив оптимизм, вызванный сильными корпоративными отчетами о доходах в регионе.

Министерство труда США ранее в четверг сообщило, что число заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 18 июля, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 109 тысяч, до 1,416 миллиона. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 1,3 миллиона. Показатель вырос впервые после 15 недель снижения.

"Мы должны быть готовы к периоду ухудшения экономических новостей", — считает старший международный экономист ING Джеймс Найтли (James Knightley), мнение которого приводит агентство Рейтер.

При этом некоторый оптимизм инвесторов поддерживался в четверг финансовыми отчетностями компаний. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever сообщил о росте чистой прибыли в первом полугодии текущего года на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,542 миллиарда евро. Акции компании на бирже в Лондоне выросли почти на 8%.