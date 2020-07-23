МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль после двух дней роста снижается также второй день подряд против доллара и евро на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков.

Дешевеющая нефть и снижение мировых фондовых индексов сигнализируют об ослаблении спроса на риск, что давит на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.43 мск повышался на 23 копейки, до 71,29 рубля, курс евро прибавлял 61 копейку, до уровня 82,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ВТОРОЙ ДЕНЬ СНИЖЕНИЯ

Российская валюта после двух дней роста корректируется вниз – также второй день подряд, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры.

Стоимость нефти марки Brent снижается вечером на 1%, до 43,84 доллара за баррель после тестирования максимума с марта – немного ниже 45 долларов. Инвесторы опасаются, что активный рост случаев заболевания коронавирусом в США может затормозить восстановление спроса на энергоносители.

Западноевропейские биржевые индексы снизились в пределах 0,1%. Американские фондовые фьючерсы теряют вечером 0,6-1,4%. Инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики после коронавируса. В частности, их разочаровали оценки министерства труда США о том, что число заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 18 июля, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 109 тысяч, до 1,416 миллиона. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 1,3 миллиона. Индикатор вырос впервые после 15 недель снижения.

В итоге, евро и доллар вечером повышаются рублю на 0,3-0,8%, отыгрывая укрепление евро на форексе выше "круглого" уровня 1,16 доллара – максимума с октября 2018 года. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу ключевым событием для российской валюты будет заседание Банка России по ключевой ставке, считает Сергей Дроздов, из ГК "Финам". Регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, и основной вопрос состоит лишь в том, до каких уровней может быть снижена ключевая процентная ставка, добавил он.

"В условиях слабости отечественной экономики от коронавируса и все еще остающейся ниже целевого уровня инфляции, на завтрашнем заседании ЦБ может опустить ставку от 25 до 50 базисных пунктов. Такие ожидания, вкупе с настроениями на глобальных финансовых и сырьевых рынках, на данном этапе оказывают поддержку рублю. Однако в среднесрочной перспективе курс останется в диапазоне 70-72,3 рубля за доллар", — оценил Дроздов.

Слабость рубля сохраняется, виден устойчивый спрос на инвалюту, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". В какой-то мере это можно объяснить ожиданием очередного снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу, полагает он.

"Это решение сделает еще менее привлекательными (в долгосрочном плане) вложения в ОФЗ, что способно спровоцировать отток средств с российского долгового рынка в инвалюту. Кроме того, низкие ставки в экономике и на рынках традиционно являются фундаментальным фактором ослабления национальной валюты в долгосрочной перспективе. С учетом сохраняющейся переоцененности рубля к нефти, отраженной в относительно низкой рублевой стоимости барреля, — совокупность этих факторов оказывает давление на российскую валюту", — добавил Бабин.