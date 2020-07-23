МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, ведет переговоры о привлечении средств путем продажи своих акций на сумму около 1 миллиарда долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

"SpaceX ведет переговоры с инвесторами о привлечении около 1 миллиарда долларов при цене 270 долларов за акцию", — говорится в сообщении. При этом источники добавляют, что раунд привлечения финансирования вряд ли будет завершен в ближайшие пару месяцев, и сроки могут измениться.

При этом Блумберг отмечает, что сама компания оценивается в 44 миллиарда долларов.

Согласно данным банка Morgan Stanley, которые приводит агентство, на сегодняшний день SpaceX сумела привлечь уже около 3,5 миллиарда долларов, и в конечном итоге компания может стоить до 175 миллиардов долларов.

Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) — американская компания, производитель космической техники. Основана в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.