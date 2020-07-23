МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Количество новых клиентов лицензированных форекс-дилеров в РФ выросло во втором квартале на 3 355, до 18 929, свидетельствуют данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД).

Количество активных клиентов при этом выросло до 3 693 против 3 222 в первом квартале. Торговый оборот в апреле-июне составил 1,4 триллиона рублей против 1,6 триллиона кварталом ранее.

Статистика деятельности форекс-дилеров за второй квартал свидетельствует о росте интереса к рынку, число клиентов даже в условиях пандемии продолжает расти, прокомментировал РИА Новости руководитель СРО АФД Евгений Машаров. "Сложная эпидемиологическая ситуация, безусловно, сказалась на возможности открытия новых счетов, но вместе с тем показала стрессоустойчивость и возможность наших компаний работать в подобных условиях", — добавил он.

Последствия пандемии коронавируса и связанные с ней ограничения, в частности отсутствие возможностей дистанционной идентификации, внесли определенные коррективы: по итогам квартала оборот несколько снизился, тем не менее, наблюдается значительный приток новых клиентов и увеличение активности, сказал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

"Это со всей очевидностью демонстрирует рост интереса частных инвесторов к работе на валютном рынке, чему способствовала сохранявшаяся высокая волатильность и общее повышение ликвидности. В свою очередь, форекс-дилеры оказались технологически подготовлены к такой непростой ситуации на рынке и смогли обеспечить все необходимые инфраструктурные решения для бесперебойного обслуживания клиентов", — добавил он.

При этом российские лицензированные форекс-дилеры существенно ограничены в количестве торговых инструментов, которые они могут предлагать клиентам, кроме того, им запрещено заключать договор удаленно, сетует генеральный директор "Альфа-Форекс" Сергей Николюк. "Кредитные плечи также сильно урезаны. Все это искусственно сдерживает рост рынка", — добавил он.

Члены АФД — четыре компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс", "ПСБ-Форекс" и "Альфа-Форекс".