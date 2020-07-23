ВАШИНГТОН, 23 июл /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США закрылись в четверг снижением на росте числа заявок о безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,31%, до 26652,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,23%, до 323564 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,29%, до 10461,42 пункта.

Министерство труда США ранее в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 18 июля, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 109 тысяч, до 1,416 миллиона. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на отметке 1,3 миллиона.

Кроме того, продолжается рост случаев заражения коронавирусом в США. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в четверг страна преодолела порог в 4 миллиона случаев, число жертв коронавируса в стране составляет 143 тысячи.