МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Биржи Китая завершили пятницу падением на 4-5% на фоне очередного обострения напряженности в отношениях с США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,9% — до 3196,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5%, до 2138,36 пункта.

Давление на рынки оказывает очередное обострение отношений между США и Китаем. В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на текущей неделе США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.