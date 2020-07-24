МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале дня незначительно снижается к доллару и более ощутимо падает к евро, отыгрывая динамику форекса, где европейская валюта закрепляется выше 1,16 доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 5 копеек, до 71,52 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 83,07 рубля, обновляя максимумы с 22 апреля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,5%, до 43,11 доллара за баррель по марке Brent.