МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,68% — до 4,97 долларов, "Новатэка" — на 1,3%, до 151,7 доллара, "Лукойла" — на 1,09%, до 69,22 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1% — до 5,15 доллара, "Газпром нефти" — на 1,11%, до 22,3 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 1,71% — до 25,86 доллара, "Северстали" — на 1,87%, до 12,34 доллара, НЛМК — снижалась на 1,65%, до 19,67 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,45% — до 1 доллара, Сбербанка — на 1,64%, до 11,99 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 2,52%, до 24,12 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,48% — до 5,22 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,77%, до 15,43 доллара, расписки "Ленты" — на 1,24%, до 2,59 доллара.