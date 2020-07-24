МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Акции Petropavlovsk подскакивали с утра более чем на 11% на повышенных оборотах и растут уже третий день подряд, свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 10.37 мск бумаги Petropavlovsk дорожали на 4,7%, а с утра подскакивали на 11,11% — до 40 рублей. При этом по объему торгов на Московской бирже они вышли на первое место — 1,9 миллиарда рублей, обогнав традиционного лидера — акции Сбербанка (1,6 миллиарда рублей).

За три дня акции золотодобытчика подорожали уже почти на 50%.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. В 2019 году компания добыла 12,8 тонны золота.