МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют ощутимую негативную динамику в пятницу на фоне признаков обострения отношений между США и Китаем и слабой статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.42 мск немецкий индекс DAX снижался на 2%, до 12842,4 пункта, французский CAC 40 — на 1,87%, до 4939,8 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 1,5%, до 6118,95 пункта.

В центре внимания мировых рынков находятся новости вокруг отношений между США и Китаем. В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на текущей неделе США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные меры.

Кроме того, с пессимизмом рынками была воспринята статистика с рынка труда США, которые являются крупнейшей мировой экономиков. В четверг данные минтруда страны указали на неожиданный и первый с конца марта рост числа заявок на пособие по безработице.

"Эти данные подтверждают наши мысли о том, что тучи на горизонте сгущаются, поскольку повторное введение ограничительных карантинных мер в наиболее густонаселенных штатах США заставляет пересмотреть тезис о том, что экономика резко восстанавливается", — считает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.

Несколько сдержать негатив на фондовых рынках помогает внутренняя статистика, оказавшаяся лучше прогнозов. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 54,8 пункта с 48,5 пункта в июне. Июльское значение стало максимальным за два года и один месяц и превзошло прогнозы аналитиков на уровне 51,1 пункта.